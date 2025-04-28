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Квартиры с террасой в Santa Pola, Испания

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36 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Penthouses for sale in Santa Pola, Costa Blanca Modern gated residential complex consisting …
$430,729
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Апартаменты в Санта - Пола рядом с пляжем Плайя - Лиза, с лифтом и бассейном в очень тихом ж…
$143,192
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Продается квартира на первой линии пляжа Варадеро в Санта Пола с фронтальным видом на море .…
$212,376
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Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новый строительный проект на 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой…
$296,073
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Iconic это новый комплекс, который располагается в одной из самых зеленых и живописных мест …
$304,175
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Проект состоит из четырех квартирных лестниц. На первом, 1, 2 и 3 этажах расположены дома с …
$297,547
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Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Современный закрытый жилой комплекс, состоящий из 3 блоков…
$541,490
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В SPRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА Нов…
$371,437
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Apartments with sea views in Gran Alacant, Alicante, Arenales del Sol Iconic is a new reside…
$441,634
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Новый современный жилой комплекс закрытого типа, состоящий…
$315,149
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$232,837
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
$392,563
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН-АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА Нов…
$349,904
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments for sale in Santa Pola, Costa Blanca Modern gated residential complex consisting …
$250,804
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Duplex apartment with basement for sale in Gran Alacant.  The residential has green areas, c…
$201,734
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
$294,422
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
$299,875
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
РЕЗИДЕНЦИЯ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-ПОЛА !!! Жилой комплекс, состоящий из апартаментов с 2 и …
$290,690
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Новый современный жилой комплекс закрытого типа, состоящий…
$301,879
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Apartment for sale in Gran Alacant, Costa Blanca The property has 3 bedrooms with fitted war…
$212,638
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Apartment for sale in Gran Alacant, Costa Blanca The property has 3 bedrooms with fitted war…
$212,638
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
NEW APARTMENTS FOR SALE IN GRAN ALACANT, AT 20 MINUTES FROM ALICANTE and ELCHE, COSTA BLANCA…
$421,586
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры недалеко от пляжа Жилой комплекс Villa Mediterraneo расположен в одном из привилеги…
$239,773
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА, ИС…
$330,096
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Penthouses for sale in Santa Pola, Costa Blanca Modern gated residential complex consisting …
$632,463
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Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Современный закрытый жилой комплекс, состоящий из 3 блоков…
$437,357
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САНТА-ПОЛА Недавно построенные современные апартаменты расположены в центре…
$254,153
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТЕ Новый жилой комплекс из 120 квартир в Гран Алакант. Жилой ком…
$322,811
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Проживает в Аликанте у гавани , в рыбацкой деревне Санта-Пола . Этот этаж состоит из трех …
$116,276
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsUseful area: 72 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There i…
$259,604
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