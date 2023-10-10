Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Santa Pola
  5. Квартиры

Квартиры с бассейном в Santa Pola, Испания

пентхаусы
8
двухкомнатные
52
трехкомнатные
53
Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Новый комплекс с удивительным видом на море расположен в Гран Алакант, всего в 15 минутах х…
€355,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Ареналес-дель-Соль Iconic - это новый …
€289,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
€340,000
Realting.com
Перейти