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Квартиры с видом на море в Santa Pola, Испания
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40 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
2
1
80 м²
5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
200 м²
5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
2
2
202 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€520,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
2
2
154 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€395,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
3
2
155 м²
3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
3
2
95 м²
1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€289,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
2
2
80 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
3
2
106 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
85 м²
2/5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€243,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
186 м²
1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€355,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
120 м²
1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
3
2
106 м²
2/2
Просторные Квартиры с Видом на Море Всего в 12 Минутах Езды от Аэропорта Аликанте Гран-Алака…
€270,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
212 м²
4
Пентхаусы с Уникальными Видами в Аликанте, Санта-Пола Пентхаусы расположены в Санта-Пола – п…
€369,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
114 м²
1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
3
2
94 м²
1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
2
2
77 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Ареналес-дель-Соль Iconic - это новый …
€289,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с подвалом, у моря
Santa Pola, Испания
2
2
152 м²
Двухуровневая квартира с подвалом на продажу в Gran Alacant. & NBSP; В жилом районе есть зел…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
3
2
100 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
€340,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Pola, Испания
2
2
70 м²
€205,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
2
1
72 м²
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
2
2
70 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
85 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
Santa Pola, Испания
2
2
74 м²
Новые апартаменты с 2 спальнями под ключ в Gran Alacant. Новые апартаменты под ключ с 2 спал…
€132,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Santa Pola, Испания
3
2
94 м²
Апартамент / Квартира в Gran Alacant, Santa Pola. Роскошные апартаменты на Гран Алаканте. Он…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Santa Pola, Испания
3
2
85 м²
Апартамент / Квартира в Santa Pola. Жилой комплекс расположен в лучшем районе Санта-Пола, вс…
€242,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
2
2
100 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Gran Alacant. Роскошные апартаменты на верхнем этаже…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Pola, Испания
3
2
102 м²
Апартамент / Квартира в Arenales del Sol. Роскошные апартаменты с 2 или 3 спальнями в Gran A…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Santa Pola, Испания
2
1
122 м²
Апартамент / Квартира в Gran Alacant, Santa Pola. Роскошные апартаменты на Гран Алаканте. Он…
€204,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods
Santa Pola, Испания
2
1
63 м²
Квартира на первом этаже в Санта-Поле. Состоит из 2 спален и 1 ванной комнаты, гостиной, от…
€134,000
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