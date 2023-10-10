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Квартиры с видом на море в Santa Pola, Испания

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40 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€520,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€395,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€289,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€325,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€230,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€280,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€243,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€355,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€340,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Просторные Квартиры с Видом на Море Всего в 12 Минутах Езды от Аэропорта Аликанте Гран-Алака…
€270,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 4
Пентхаусы с Уникальными Видами в Аликанте, Санта-Пола Пентхаусы расположены в Санта-Пола – п…
€369,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€280,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€245,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Ареналес-дель-Соль Iconic - это новый …
€289,000
Квартира 2 спальни с террасой, с подвалом, у моря в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с подвалом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Двухуровневая квартира с подвалом на продажу в Gran Alacant. & NBSP; В жилом районе есть зел…
€190,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
€340,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€205,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€270,000
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
€240,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
€265,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новые апартаменты с 2 спальнями под ключ в Gran Alacant. Новые апартаменты под ключ с 2 спал…
€132,500
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Апартамент / Квартира в Gran Alacant, Santa Pola. Роскошные апартаменты на Гран Алаканте. Он…
€185,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартамент / Квартира в Santa Pola. Жилой комплекс расположен в лучшем районе Санта-Пола, вс…
€242,000
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Gran Alacant. Роскошные апартаменты на верхнем этаже…
€170,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартамент / Квартира в Arenales del Sol. Роскошные апартаменты с 2 или 3 спальнями в Gran A…
€310,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Апартамент / Квартира в Gran Alacant, Santa Pola. Роскошные апартаменты на Гран Алаканте. Он…
€204,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира на первом этаже в Санта-Поле. Состоит из 2 спален и 1 ванной комнаты, гостиной, от…
€134,000
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