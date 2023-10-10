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Квартиры с видом на горы в Santa Pola, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом комплексе! Почему этот…
€270,000
Realting.com
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