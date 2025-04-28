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Квартиры с садом в Santa Pola, Испания

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
$232,837
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комфортабельные апартаменты в Санта-Поле - US8344 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра…
$262,510
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новое строительство 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой комплекс…
$253,008
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$262,561
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Iconic это новый комплекс, который располагается в одной из самых зеленых и живописных мест …
$304,175
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Великолепные апартаменты у моря в Санта-Пола, Коста-Бланка, Испания - US117282 3 спальни, 2 …
$285,615
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
РЕЗИДЕНЦИЯ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-ПОЛА !!! Жилой комплекс, состоящий из апартаментов с 2 и …
$290,690
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА, ИС…
$330,096
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Великолепные апартаменты в Santa Pola, Costa Blanca - US117279 2 спальни, 1 ванная комната. …
$263,594
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
VIP класса Апартаменты у моря в Санта-Поле - US117278 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая …
$282,035
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом комплексе! Почему этот жило…
$290,690
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты в Санта-Поле, до моря 150 м - US117281 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$262,510
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