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Квартиры с гаражом в Santa Pola, Испания

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комфортабельные апартаменты в Санта-Поле - US8344 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра…
$262,510
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Великолепные апартаменты у моря в Санта-Пола, Коста-Бланка, Испания - US117282 3 спальни, 2 …
$285,615
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
$294,422
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
$299,875
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Великолепные апартаменты в Santa Pola, Costa Blanca - US117279 2 спальни, 1 ванная комната. …
$263,594
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
VIP класса Апартаменты у моря в Санта-Поле - US117278 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая …
$282,035
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты в Санта-Поле, до моря 150 м - US117281 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$262,510
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