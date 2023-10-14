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Таунхаусы с видом на море в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
11
Arona
6
San Miguel de Abona
4
Таунхаус В архив
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5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продается стильный таунхаус на Тенерифе в комплексе на первой линии и непосредственной близо…
€285,000
Таунхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Новый проект SAN BLAS ocean view на первой линии Атлантического океана недалеко от полей для…
€911,100
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
€265,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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