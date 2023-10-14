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Квартиры-студии с видом на море в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Arona
8
Adeje
7
San Miguel de Abona
3
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1 объект найдено
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Апартамент Студио в комплексе Орландо. Расположен в Коста Адехе, в пешей доступности от пляж…
€190,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с бассейном
недорогая
элитная
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