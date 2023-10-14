ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Санта-Крус-де-Тенерифе
Бунгало
Бунгало с видом на горы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
2
1
135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
€365,806
Рекомендовать
Студия 1 ванная с лифтом, с террасой, с водоснабжением
Тарифа, Испания
1
24 м²
€160,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
42 м²
5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 5 этаже. Общая площадь 42.…
€75,064
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Lift
Торревьеха, Испания
1
1
57 м²
Квартира с 1 спальней, расположенная в Торревьехе, в 1 км от пляжа, напротив Парка дель Моли…
€69,340
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2
2
162 м²
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, до гольф-клубов 2600 м - TM117616 2 спальни, 2 ва…
€326,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
133 м²
3
Продается квартира с 3 спальнями, расположенная на третьей линии моря, ровно в 100 метрах от…
€329,820
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Испания, Испания
7
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€1,49 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Lower Emporda, Испания
3
2
Уютная квартира в спокойном уютном городе Сан-Антонио-де-Калонже всего в 200 метрах от пляжа…
€256,258
Рекомендовать
Дом 5 спален с сауной
Коста-Брава, Испания
5
2
349 м²
Дом в урбанизации города Льорет де Мар с большой территорией. Общая площадь 349 м.кв.…
€670,220
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
422 м²
Представляем вам пленительный комплекс, состоящий из 11 исключительных и неповторимых домов…
€911,184
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
76 м²
Апартаменты расположены в жилом комплексе в Вильямартине. Комплекс окружен полями для гольф…
€320,657
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с двором
Коста-Брава, Испания
2
2
68 м²
Снижение цены. Старая цена 177 000 евро. Квартира в отличном состоянии в районе Фенал…
€161,846
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL