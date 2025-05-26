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Продажа домов с гаражом в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

2 объекта найдено
Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Т…
$1,24 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Шале 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
$421,828
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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