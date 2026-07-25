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Таунхаусы с гаражом в Sant Joan dAlacant, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Sant Joan dAlacant, Испания
Таунхаус 5 комнат
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в четыре уровня в городе San Juan. Квартира находится в жилом комплекс…
$1,23 млн
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