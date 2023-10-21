Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Sant Joan d Alacant
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Sant Joan d Alacant, Испания

Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с террасой, с кредитом / ипотекой в Коста-Брава, Испания
Отель с террасой, с кредитом / ипотекой
Коста-Брава, Испания
Площадь 3 700 м²
Снижение цены! Старая цена 7 500 000 евро!!! Уникальное предложение на Коста Брава! Н…
€5,62 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 35 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра, зона Сант Антони в городе Барселона.…
€260,033
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 3 165 м²
Испания г.Барселона Парковка в пригороде Барселоны Частная …
€1,12 млн
Коммерческая в Villa Martin, Испания
Коммерческая
Villa Martin, Испания
Продаётся коммерческое помещение в San Miguel de Salinas в районе Urb. villamartin. Общая пл…
€3,36 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 26 м²
Комфортабельное гаражное пространство с пандусом для большого автомобиля + для мотоцикла или…
€34,888
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
Площадь 340 м²
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
€367,923
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 648 м²
Коммерческие помещения для продажи и аренды большой территории, расположенной на торговой ул…
€647,919
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Угловое помещение нап…
€887,166
Доходный дом в Orihuela, Испания
Доходный дом
Orihuela, Испания
Площадь 600 м²
Испания Коста Дорада г.Калафель Доходный дом в 100м от пляжа Ж…
€1,12 млн
Коммерческая с террасой, с near the beach, с open terrace в Кальпе, Испания
Коммерческая с террасой, с near the beach, с open terrace
Кальпе, Испания
Площадь 69 м²
Коммерческие помещения расположены на одном из главных проспектов Кальпе. Всего в 3 муинуто …
€139,842
Склад с Alta suministros в Crevillent, Испания
Склад с Alta suministros
Crevillent, Испания
Площадь 1 300 м²
Промышленный склад с высокой прибыльностью расположен между городами Эльче и Кревиленте. Кор…
€598,079
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 1 047 м²
Испания Коста Гарраф   Апарт-отель на первой линии   Прекра…
€5,36 млн
Realting.com
Перейти