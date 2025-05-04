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Квартиры с террасой в Sant Joan dAlacant, Испания

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Виллы расположены в самом эксклюзивном районе Сан-Хуана, всего в 800 метрах от пляжа Мучавис…
$1,01 млн
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Квартира 4 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$399,651
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$333,133
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Виллы в Сан-Хуан являются результатом тщательного изучения создания роскошных вилл с энергет…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$262,036
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы -  которые обеспечивает приятную, удобную обстановку со всеми удобствами, о которых вы…
$691,072
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$330,080
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 126 м²
Он живет в «Ну Назарете», новой зоне расширения в Аликанте! Откройте для себя эксклюзивный р…
$560,607
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