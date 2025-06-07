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Виллы с садом в Сане-Фелиу-де-Гишольсе, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
$2,57 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
$686,588
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
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