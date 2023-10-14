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Жильё с бассейном в Sant Antoni, Испания

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8 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 минутах …
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
€390,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 583 м²
Количество этажей 4
Эта впечатляющая вилла расположена в урбанизации Торре Валентина, в Сан Антони де Калонже на…
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла с красивым садом расположена в урбанизации Мас Вила в Сан Антони де Калон…
€1,90 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная новая вилла расположена в привилегированной урбанизации Мас-Вилар в Сан Антони …
€3,50 млн
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Комнаты 6
Площадь 532 м²
Предлагается вашему вниманию современная вилла с панорамными видами на море и с удобным под…
€3,90 млн

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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