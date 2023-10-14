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Жильё с видом на горы в Sant Antoni, Испания

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4 объекта найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 минутах …
€1,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 583 м²
Количество этажей 4
Эта впечатляющая вилла расположена в урбанизации Торре Валентина, в Сан Антони де Калонже на…
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная новая вилла расположена в привилегированной урбанизации Мас-Вилар в Сан Антони …
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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