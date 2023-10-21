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Земельные участки в Sant Antoni, Испания

1 объект найдено
Земельные участки 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Земельные участки 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Участок 1000 м2 с проектом дома и разрешением на строительство. Земля находится в урбанизаци…
€495,000
Realting.com
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