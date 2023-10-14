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Квартиры с видом на море в Sant Antoni, Испания

трехкомнатные
5
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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
€390,000

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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