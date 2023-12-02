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Виллы в Sant Antoni de Portmany, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот великолепный, очень тихий отель расположен на западном побережье Ибицы, в непосредствен…
€2,95 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Sant Antoni de Portmany, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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