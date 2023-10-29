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Дома в Sant Antoni de Calonge, Испания

1 объект найдено
Дом 11 спален с террасой, с садом, с парком в Sant Antoni de Calonge, Испания
Дом 11 спален с террасой, с садом, с парком
Sant Antoni de Calonge, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 м²
Старый фермерский дом, переоборудованный в сельский отель, возрастом около 500 лет. 39 000 м…
€1,50 млн
Realting.com
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