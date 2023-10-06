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Жильё с видом на море в Sant Andreu de Llavaneres, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
€6,90 млн
Realting.com
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