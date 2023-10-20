Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Сан-Себастиан-де-лос-Рейес

Коммерческая недвижимость в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 28 спален с мебелью, в центре города, с интернетом в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Коммерческая 28 спален с мебелью, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 28
Площадь 2 892 м²
Великолепное здание расположено в центре Сан-Себастьяна. Здание общей площадью 2.892 кв.м с …
€9,82 млн
Realting.com
Перейти