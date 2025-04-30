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Виллы с гаражом в San Roque, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 5 Ванные комнаты, Площадь 1600 m², Тер…
$8,00 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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