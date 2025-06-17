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Продажа домов с террасой в San Roque, Испания

виллы
19
5 объектов найдено
Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
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