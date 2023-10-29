Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. San Roque
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в San Roque, Испания

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 144 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€344,807
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Барселона, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Барселона, Испания
Площадь 12 м²
Великолепный отель с виноградником расположен в Пенедес, Барселона, Испания. Отель имеет 2 л…
€9,37 млн
Офис в Валенсия, Испания
Офис
Валенсия, Испания
Площадь 185 м²
Офис 185 м.кв. расположен в жилом районе в университетской зоне! Высокий трафик! Отличное т…
€232,390
Отель 15 спален с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Отель 15 спален с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 15
Площадь 3 000 м²
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
€12,46 млн
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 71 м²
€294,893
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 178 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Уникальное месторасположени…
€1,59 млн
Коммерческая в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 125 м²
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 125.00 м2,…
€155,029
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 55 м²
€63,594
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Картахена, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
Площадь 110 м²
Этаж 1
Недавно Отремонтированный Бар и Ресторан в Туристической Зоне Картахены в Мурсии Ресторан ра…
€477,052
Отель 14 спален в Requena, Испания
Отель 14 спален
Requena, Испания
Количество спален 14
Площадь 500 м²
Этот небольшой пленительный отель в стиле кантри расположен в районе старинного города Reque…
€709,420
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 20 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 20.00 м2, состоит из 1 к…
€7,235
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Tren в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Tren
Аликанте, Испания
Площадь 177 м²
Возможность купить и арендовать коммерческие помещения с хорошим расположением в районе Бена…
€139,922
Realting.com
Перейти