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Виллы с бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Современная просторная вилла с частным бассейном и крышей, рядом спортивные сооружения и пол…
$553,048
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Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Удивительная огромная вилла с большой террасой на крыше и частным бассейном, расположенная н…
$434,866
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Вилла 5 комнат в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 5 комнат
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Премиальная привлекательная вилла с частным бассейном и большой террасой на крыше, расположе…
$481,512
НДС
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