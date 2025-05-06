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Виллы с гаражом в San Pedro del Pinatar, Испания

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5 объектов найдено
Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$457,881
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$486,233
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Detached villas in San Pedro del Pinatar, Murcia 8 detached villas with 3 bedrooms and 2 bat…
$365,302
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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