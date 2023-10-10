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Таунхаусы с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
€247,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Сантьяго де Рибера. Они состоят из 3 спале…
€182,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Роскошная вилла в Сантьяго де ла Рибера. Имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, с частным садо…
€284,950
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Уютные 3 спальные таунхаусы с частным бассейном в Сан Педро дель Пинатар. Расположенный ряд…
€249,000
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