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Жильё с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания

квартиры
95
дома
106
8 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
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