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Realting.com
Испания
Жилая
San Pedro del Pinatar
Жильё с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
квартиры
95
дома
106
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47 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
1
58 м²
5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
66 м²
2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€229,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
66 м²
2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€179,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
5
2
192 м²
Представляем вам просторные апартаменты в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрыто…
€194,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
126 м²
2
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
1
63 м²
2/2
Предлагаем Вам квартиру в районе Lo Pagan в 50-ти метрах от пляжа Mar Menor. В квартире есть…
€125,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
132 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Дома с 3 комнатами расположены на 2 этажах.…
€455,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
110 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия 9 домов с парковочным местом на участке. До…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
113 м²
Дуплекс в 100 м от моря в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Второй этап жилой недвижимости, сост…
€405,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
2
Предлагаем вам современную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в окружении …
€437,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
2/2
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в…
€370,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
113 м²
2
Представляем вам новую виллу в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрытого типа Alt…
€345,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
98 м²
€261,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с энергетическим сертификатом
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
83 м²
€153,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
103 м²
€263,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с энергетическим сертификатом
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
75 м²
€153,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
€309,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
€269,950
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
98 м²
В продаже вилла в San Pedro del PinatarДом площадью 97,8 кв. м. имеет три спальни, две ванны…
€399,950
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
2/2
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
€289,950
Рекомендовать
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
77 м²
€244,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
220 м²
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
€469,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
2
1
69 м²
Новые апартаменты с 2 спальнями в Сан Педро дель Пинатар. Новые апартаменты с 2 спальнями и …
€99,900
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Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
75 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€139,900
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Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
91 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€119,900
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Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
97 м²
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Сантьяго де Рибера. Они состоят из 3 спале…
€182,000
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Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
109 м²
Таунхаусы рядом с морем в городе Santiago de la Ribera. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таун…
€315,000
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