ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
San Pedro del Pinatar
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4
3
125 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПУНТА-ПРИМА~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало квартир и 7 отдельно с…
€455,713
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
4
157 м²
Этот красивый таунхаус расположен в одном из самых красивых районов Санта-Понсы. В доме: тр…
€695,992
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Benijofar, Испания
3
113 м²
Новое строительство 13 вилл в BenijfarIt предлагает вам возможность выбрать между независим…
€480,842
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
118 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€454,226
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Santa Pola, Испания
3
98 м²
Новый комплекс с удивительным видом на море расположен в Гран Алакант, всего в 15 минутах х…
€351,308
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
602 м²
Красивая вилла высокого качества с бассейном-инфинити и видом на море. В пешей доступности …
€1,68 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
61 м²
1
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая п…
€117,728
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
4
290 м²
Продаётся современный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В д…
€678,356
Рекомендовать
Дом
Барселона, Испания
300 м²
Испания провинция Барселона Коста-дель-Гарраф г.Кастельдефельс …
€721,181
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
2
2
130 м²
3
Новые Апартаменты в Комплексе с Общими Бассейнами и Крытой Парковкой в Гран-Алаканте, Коста-…
€283,025
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
1
40 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе "Parque Santiago 3", Playa Las Ameri…
€299,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Santa Pola, Испания
3
1
150 м²
Великолепный таунхаус в Санта-Пола на трех этажах с террасами, где вы можете увидеть море и …
€198,458
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL