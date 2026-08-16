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Пентхаусы у моря в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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9 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Красивый двухуровневый пентхаус с частной террасой на крыше, впечатляющим видом на море и ба…
$308,095
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 2
Фантастический пляжный пентхаус с частной террасой на крыше, видом на море и бассейнами, рас…
$820,943
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 1
Роскошный пляжный пентхаус с частной террасой на крыше, захватывающим видом на море и парков…
$949,948
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Красивый современный пентхаус с террасой и общественным бассейном, расположенный в привилеги…
$306,273
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Премиальный пентхаус с террасой, бассейном и частной парковкой, расположенный на первой лини…
$433,927
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$310,633
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Этаж 4/4
Блестящий пентхаус с потрясающим видом на море, террасой на крыше и частным бассейном, распо…
$1,05 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
Потрясающая пентхаус с красивым видом на море, личным балконом и общественным бассейном на т…
$244,203
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Премиальный пентхаус с террасой, бассейном и частной парковкой, расположенный на первой лини…
$428,238
НДС
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