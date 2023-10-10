Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. San Pedro del Pinatar
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€229,000
Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€139,900
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€119,900
Realting.com
Перейти