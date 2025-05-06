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Продажа домов с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания

виллы
40
бунгало
52
таунхаусы
29
30 объектов найдено
Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Villas for sale in San Pedro del Pinatar, Costa Cálida 5 independent houses that stand as au…
$414,263
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Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
$241,755
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
6 РОСКОШНЫХ ТАУНХАУСАХ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенные красивые таунхаусы, расп…
$392,862
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Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Бунгало с 2 спальнями Потрясающие современные бунгало расположены рядом с соляными лагунами…
$177,353
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$457,881
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$486,233
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
$301,402
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания - AN113859 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$423,053
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Комфортабельная вилла в Торре-де-ла-Орадада, 3 спальни - BM2906 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$328,571
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Detached villas in San Pedro del Pinatar, Murcia 8 detached villas with 3 bedrooms and 2 bat…
$365,302
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Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
$265,484
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Таунхаус с 3 спальнями в 100 метрах от пляжа Игерикас . Угловой двухквартирный дом с 2 спаль…
$236,469
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 184 м2 - AN113861 3 спальни, 3…
$341,696
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
$244,727
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
$363,623
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, 184 м2 - AN113863 3 спальни, 3 ванные ко…
$347,120
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
$345,788
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
$192,717
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Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
$273,411
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Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Бунгало с 2 спальнями Потрясающие современные бунгало расположены рядом с соляными лагунами…
$197,169
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с красивыми соврем…
$322,935
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
УГЛОВОЙ ДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Недавно построенный ориг…
$241,703
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
ТАУНХАУС С 4 СПАЛЬНЯМИ В САН ПЕДРО ДЕЛЬ ПИНАТАР (МУРСИЯ). ТАУНХАУС С УЧАСТКОМ В  SANPEDRO DE…
$234,299
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Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
$376,503
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Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Пляжи Ла-Льяна являются частью солончаков и песчаных дюн Сан-Педро-дель-Пинатар, охраняемой …
$226,893
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Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
$335,880
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Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Пляжи Ла-Льяна являются частью солончаков и песчаных дюн Сан-Педро-дель-Пинатар, охраняемой …
$237,742
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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