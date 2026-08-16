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Дома с бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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виллы
49
бунгало
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таунхаусы
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7 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Современная просторная вилла с частным бассейном и крышей, рядом спортивные сооружения и пол…
$553,048
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Элегантный просторный таунхаус с частным бассейном, большой террасой на крыше и садом, распо…
$436,694
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Современный просторный таунхаус с просторной террасой на крыше, частным бассейном и красивым…
$485,446
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и частным бассейном, расположенный недалеко о…
$395,854
НДС
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Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Удивительная огромная вилла с большой террасой на крыше и частным бассейном, расположенная н…
$434,866
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Изысканный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейном и видом на озеро,…
$404,106
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Вилла 5 комнат в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 5 комнат
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Премиальная привлекательная вилла с частным бассейном и большой террасой на крыше, расположе…
$481,512
НДС
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