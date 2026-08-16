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Дома на берегу моря в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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виллы
49
бунгало
126
таунхаусы
20
2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$410,270
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Изысканный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейном и видом на озеро,…
$404,106
НДС
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