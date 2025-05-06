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Продажа домов с садом в San Pedro del Pinatar, Испания

виллы
40
бунгало
52
таунхаусы
29
16 объектов найдено
Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
$241,755
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
6 РОСКОШНЫХ ТАУНХАУСАХ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенные красивые таунхаусы, расп…
$392,862
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
КВАРТИРЫ НОВОЕ ЗДАНИЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с …
$279,870
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
$294,267
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания - AN113859 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$423,053
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Оригинальный недавно постро…
$234,167
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 184 м2 - AN113861 3 спальни, 3…
$341,696
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, 184 м2 - AN113863 3 спальни, 3 ванные ко…
$347,120
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
$192,717
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с красивыми соврем…
$322,935
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
$287,460
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
УГЛОВОЙ ДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Недавно построенный ориг…
$241,703
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$191,224
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Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
$237,742
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Набор полностью оборудованных современных домов с тремя спальнями всего в двух минутах ходьб…
$270,180
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