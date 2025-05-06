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Продажа домов с гаражом в San Pedro del Pinatar, Испания

виллы
40
бунгало
52
таунхаусы
29
10 объектов найдено
Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$457,881
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$486,233
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания - AN113859 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$423,053
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Detached villas in San Pedro del Pinatar, Murcia 8 detached villas with 3 bedrooms and 2 bat…
$365,302
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 184 м2 - AN113861 3 спальни, 3…
$341,696
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, 184 м2 - AN113863 3 спальни, 3 ванные ко…
$347,120
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
ТАУНХАУС С 4 СПАЛЬНЯМИ В САН ПЕДРО ДЕЛЬ ПИНАТАР (МУРСИЯ). ТАУНХАУС С УЧАСТКОМ В  SANPEDRO DE…
$234,299
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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