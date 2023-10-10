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Шале с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания

Шале В архив
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2 объекта найдено
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
€261,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
€263,000
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