Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. San Pedro del Pinatar
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Терраса

Бунгало с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания

Бунгало Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
$301,402
Оставить заявку
Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
$192,717
Оставить заявку
Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с красивыми соврем…
$322,935
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти