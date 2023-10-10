Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. San Pedro del Pinatar
  5. Бунгало

Бунгало с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
€413,421
Дом 5 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
€742,200
Дом 6 спален у моря в Кальпе, Испания
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 612 м²
Количество этажей 2
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
€1,18 млн
Бунгало 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией в Santa Pola, Испания
Бунгало 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Бунгало 1 спальня и 1 ванная комната в очень хорошем состоянии, кондиционер, кухня в америка…
€107,880
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Это дом, расположенный в одной из лучших урбанизаций Ла Мата (Ломас Бланкас). В окружении зе…
€122,128
Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с chicken furniture в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Referencia: 555 Эта квартира с 1 спальней находится на пятом этаже дома, в самом центре Кал…
€110,960
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с кладовой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с кладовой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Отличная 3-комнатная квартира площадью 134 м2, с туалетом и ванной комнатой, Торревьехе. …
€171,488
Квартира 2 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/7
Новая квартира в жилом комплексе закрытого типа в Финестрате.На территории комплекса есть бо…
€305,786
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В ИБИЦА СТИЛЕ В ПОЛОПЕ ~ ~ Новая эксклюзивная вилла в стиле Ибица расположена на…
€478,729
Вилла 1 спальня с садом, с водоснабжением, с Light в El Cuarton, Испания
Вилла 1 спальня с садом, с водоснабжением, с Light
El Cuarton, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€270,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mijas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Эксклюзивные пентхаусы в La Cala de Mijas, Малага, Коста-дель-Соль. Эксклюзивная серия кварт…
€1,20 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Altea, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
Комнаты 4
Площадь 413 м²
Роскошная вилла на продажу в Altea Hills с невероятным видом на море Общая площадь виллы со…
€1,79 млн
Realting.com
Перейти