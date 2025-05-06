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Квартиры с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания

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12 объектов найдено
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
3-комнатная квартира с боковым видом на море . Недавно отремонтированная квартира с 3 спальн…
$265,077
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР…
$269,704
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Semi-detached villas in San Pedro del Pinatar, Costa Calida A luxury complex of 18 semi-deta…
$315,141
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Bungalows for sale in San Pedro del Pinatar, Murcia, Costa Cálida These incredible homes are…
$288,916
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Duplex with communal pool in San Pedro del Pinatar, Murcia A luxury complex of 10 homes with…
$204,351
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
$337,986
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА БЕРЕГУ В ЛО ПАГАН Новостройка из 10 квартир на первой линии в Ло Паган. Эт…
$484,483
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
$294,368
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Semi-detached villas in San Pedro del Pinatar, Costa Calida 4 spacious semi-detached houses …
$485,252
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Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
$336,822
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
$336,822
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Semi-detached houses in San Pedro del Pinatar, Costa Cálida A set of 3 semi-detached houses …
$227,796
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