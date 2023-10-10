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Квартиры с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
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