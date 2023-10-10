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Квартиры с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания

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19 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€229,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€179,000
Квартира 4 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 4 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Представляем вам просторные апартаменты в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрыто…
€194,000
Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Предлагаем Вам квартиру в районе Lo Pagan в 50-ти метрах от пляжа Mar Menor. В квартире есть…
€125,000
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
€309,950
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
€269,950
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Новые апартаменты с 2 спальнями в Сан Педро дель Пинатар. Новые апартаменты с 2 спальнями и …
€99,900
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€119,900
Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€139,900
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с солярием в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с солярием
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Уютные 2-спальные апартаменты на верхнем этаже с частным солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар.…
€155,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Шикарные квартиры типа бунгало у самого моря и пляжа с Панорамным видом на море. Закрытый к…
€239,900
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже рядом с пляжем в Ло Паган. Новые бунгало под ключ с 2 …
€145,900
Квартира 4 спальни у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 4 спальни у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Новые 4 спальные апартаменты в Сан Педро дель Пинатар. Новые апартаменты под ключ с 2, 3 и 4…
€152,000
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Новые апартаменты с 3 спальнями рядом с морем в г. Сантьяго де ла Рибера, Мурсия. НОВЫЕ АПАР…
€209,900
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Бунгало рядом с пляжем в Сантьяго де ла Рибера. Бунгало новой постройки в 200 метрах от пляж…
€209,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Апартаменты с 2 спальнями рядом с пляжем в Santiago de la Ribera. НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ (БУНГАЛО…
€234,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые бунгало на пляже Ло Паган и Сантьяго де ла Рибера. Бунгало новой постройки с современн…
€189,000
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