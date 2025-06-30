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Квартиры с садом в San Pedro del Pinatar, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс современных квартир и пе…
$284,703
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс современных квартир и пе…
$331,204
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