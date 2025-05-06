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Квартиры с гаражом в San Pedro del Pinatar, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
3-комнатная квартира с боковым видом на море . Недавно отремонтированная квартира с 3 спальн…
$265,077
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