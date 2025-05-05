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Виллы с садом в San Pedro Alcantara, Испания

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6 объектов найдено
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Вилла построена на большом участке земли в престижной зоне Новая Андалусия. На прилегающей т…
$3,18 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 587 м²
Эта современная вилла предлагает непревзойденную роскошь жизни на берегу моря. Расположенна …
$5,15 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 556 м²
Villa in one of the best areas of Nueva Andalucia and near the Brisas Golf Club. On the grou…
$1,73 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается отличная вилла на берегу моря в Сан Педро, 5 спален, 4 ванные комнаты. Также сдает…
$2,65 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 071 м²
Насладитесь новой концепцией роскоши на побережье Коста-дель-Соль. Один из самых роскошных …
$6,67 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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