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Продажа домов с гаражом в San Pedro Alcantara, Испания

виллы
31
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6
5 объектов найдено
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Вилла построена на большом участке земли в престижной зоне Новая Андалусия. На прилегающей т…
$3,18 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Вилла, Guadalmina Baja, Costa del Sol. 8 Спальные комнаты, 7 Ванные комнаты, Площадь 565 m²,…
$1,80 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 528 м²
This wonderful villa on the Costa del Sol coast consists of three floors, the basement focus…
$1,84 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается отличная вилла на берегу моря в Сан Педро, 5 спален, 4 ванные комнаты. Также сдает…
$2,65 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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