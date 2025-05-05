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Квартиры с садом в San Pedro Alcantara, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Другие доступные квартиры в комплексе 2, 3, 4 спальни от 565.000,00 € ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННА…
$1,19 млн
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Альминар-де-Марбелья - лучший пример адаптации к уникальной природной среде, полной впечатля…
$494,918
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