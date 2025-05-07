Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. San Pedro Alcantara
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в San Pedro Alcantara, Испания

пентхаусы
27
однокомнатные
8
двухкомнатные
62
трехкомнатные
102
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Вилла 5 комнат в Кальпе, Испания
Вилла 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Современный дом с видом на море в Кальпе с 4 спальнями и собственным бассейном Кальпе — это …
$1,55 млн
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 2 общими бассейнами Средиземноморский стиль жизни в…
$243,720
Оставить заявку
Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые бунгало с солярием или садом в Пилар-де-ла-Орадада Современный жилой комплекс на южно…
$277,857
Оставить заявку
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 102 м²
Никакой агентской комиссии. Расположена очень близко к центральной Авде. Доктор Гадеа - это …
$248,263
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эта новая застройка расположена в жилом районе Михас, в окружении престижных урбанизаций, эк…
$372,774
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В самом сердце Сьюдад-Кесада, с панорамным видом на поле для гольфа La Marquesa, расположили…
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
В одном из самых привилегированных уголков Коста-Калиды, всего в 700 метрах от Мар Менор, ра…
$357,245
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
В одном из самых привлекательных анклавов на юге Коста-Бланки находится этот новый жилой ком…
$328,892
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Rojales, Испания
Вилла 5 комнат
Rojales, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Отдельные роскошные виллы с 3 спальнями для гольфа в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти замечательны…
$945,847
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры на первом этаже и пентхаусы у моря в Торре-де-ла-Орадада Торре-де-ла-Орадада — один…
$384,463
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Просторные таунхаусы с 2 и 3 спальнями в Долорес, Аликанте Расположенный в самом сердце реги…
$293,734
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 2 общими бассейнами Средиземноморский стиль жизни в…
$215,367
Оставить заявку
Realting.com
Перейти