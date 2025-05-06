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Виллы с террасой в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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20 объектов найдено
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют 3 спальни и 3 ванные комнаты, кухню, сад …
$779,674
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Новые виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Марина IV расположен в урбанизации La Cañada, в при…
$401,273
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка. Акция состоит из 10 домов с садом, б…
$376,206
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Отденый дом с 3 спальнями в Сан-Мигель де Салинас. Отдельные дома в современном стиле с 3 с…
$412,357
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. У них есть 3 или 4 спальни и 3 ванные комнаты, кухн…
$1,36 млн
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Дом премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, площадь 138 м2 - HH6455 3 спальни, 3 …
$705,088
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Villas for sale in San Miguel de Salinas, Costa Blanca This exclusive residential complex of…
$707,704
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла в Villamartin, 3 спальни, 112 м2 - IV116084 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$368,897
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Отдельная вилла с 3 спальнями недалеко от Вильямартина и гольф-поля Кампоамор . Отдельная ви…
$374,878
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Beautiful villa in San Miguel de las Salinas, Alicante Contemporary in style, with 4 bedroom…
$785,126
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Виллы на продажу в Вильямартин, Коста Бланка 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня, с…
$391,473
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Дом премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 181 м2 - HH6448 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,088
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют спальни 3 или 4 и ванные комнаты 3, кухню…
$616,106
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 111 m2.Plot size: 225 m2.Solarium: 40 m2.Private pool: 15 m2.Ne…
$431,591
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Villa in San Miguel de Salinas, Alicante They have 4 bedrooms and 3 bathrooms, kitchen, gard…
$954,146
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Большой дом с 7 спальнями в Сан-Мигеле . Просторный угловой двухквартирный дом площадью 400 …
$364,360
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Роскошная вилла с великолепным видом между Вильямартином и Сан-Мигелем. Просторная полуновая…
$583,143
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